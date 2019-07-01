2019-07-01T07:52:36+03:00
Происшествия

Огонь успел уничтожить полдома в ЕАО и не смог забрать человеческие жизни

Пожар возник в нежилых помещениях, пока при невыясненных обстоятельствах
Ольга КИВА
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Огонь успел уничтожить полдома в ЕАО и не смог забрать человеческие жизниОгонь успел уничтожить полдома в ЕАО и не смог забрать человеческие жизниФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В ночь с 29 на 30 июня пожарные расчеты по вызову отправились в поселок Биракан. Здесь на улице Заречной полыхал двухквартирный деревянный дом. По предварительной информации, огнеборцы добрались до места происшествия, когда пламенем была объята нежилая часть строения.

- Вызвали пожарных очевидцы, живущие по соседству. Они почувствовали запах дыма и тут же бросились вызывать подмогу. Пожарные расчеты слаженными действиями оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения пламени на соседнюю жилую часть дома, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Известно, что огня пострадали только пол и часть стены на площади два квадратных метра. Пострадавших нет. На данный момент сотрудники пожарной инспекции выясняют, что послужило причиной возгорания. Возможно, происшествие случилось из-за неосторожного обращения с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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