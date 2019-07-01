Застройщикам в Хабаровском крае помогут пережить нововведения в долевом строительстве

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-01T09:00:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае уже предпринимают первые шаги в связи с переходом на проектное финансирование. На данный момент это один из главных факторов, который может повлиять на снижение темпов жилищного строительства в регионе. К слову, новые правила работы помогут обезопасить дольщиков от нерадивых застройщиков, а вот подрядчики будут испытывать некоторые трудности.

Как объяснили в пресс-службе краевого правительства, с 1 июля этого года строительные компании, начинающие работу на новых объектах, больше не смогут напрямую использовать деньги дольщиков. Им придется брать кредиты в банках, а финансы покупателей строящегося жилья будут лежать на специальных эскроу-счетах до момента ввода домов в эксплуатацию.

Добросовестных застройщиков в регионе решили поддержать. Так, в 2020 году могут начаться проблемы из-за нехватки оборотных средств. В связи с этим краевому минстрою поручили разработать «дорожную карту» с учетом проблемы отрасли. Также губернатор Сергей Фургал определил две задачи - обеспечить собственными материалами в целях удешевления работ и решить проблему низкого качества проектной документации. К слову, во втором случае на практике часто приходится переделывать документы и тем самым затягивать сроки строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU