2019-07-01T09:00:31+03:00
Общество

Застройщикам в Хабаровском крае помогут пережить нововведения в долевом строительстве

В регионе планируют разработать «дорожную карту», в которой учтут проблемы
Ольга КИВА
Поделиться:
Застройщикам в Хабаровском крае помогут пережить нововведения в долевом строительствеЗастройщикам в Хабаровском крае помогут пережить нововведения в долевом строительствеФото: Вячеслав РЕУТОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае уже предпринимают первые шаги в связи с переходом на проектное финансирование. На данный момент это один из главных факторов, который может повлиять на снижение темпов жилищного строительства в регионе. К слову, новые правила работы помогут обезопасить дольщиков от нерадивых застройщиков, а вот подрядчики будут испытывать некоторые трудности.

Как объяснили в пресс-службе краевого правительства, с 1 июля этого года строительные компании, начинающие работу на новых объектах, больше не смогут напрямую использовать деньги дольщиков. Им придется брать кредиты в банках, а финансы покупателей строящегося жилья будут лежать на специальных эскроу-счетах до момента ввода домов в эксплуатацию.

Добросовестных застройщиков в регионе решили поддержать. Так, в 2020 году могут начаться проблемы из-за нехватки оборотных средств. В связи с этим краевому минстрою поручили разработать «дорожную карту» с учетом проблемы отрасли. Также губернатор Сергей Фургал определил две задачи - обеспечить собственными материалами в целях удешевления работ и решить проблему низкого качества проектной документации. К слову, во втором случае на практике часто приходится переделывать документы и тем самым затягивать сроки строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровская богадельня срочно ищет волонтеров
Сельчанам в Хабаровском крае дают «подъемные» на строительство домов
Через окно встал на криминальный путь любитель ночных прогулок в Биробиджане
Стихийный склад черной икры образовался в Хабаровске
Сотни миллионов рублей «закатают» в дороги к «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае
Огонь успел уничтожить полдома в ЕАО и не смог забрать человеческие жизни
Зарплату на сумму 28 миллионов рублей выдали работникам стройкомпании в Комсомольске
На «крутых» автономерах и правах без экзамена зарабатывал бывший росгвардеец из Биробиджана
«Кухня без границ» добралась до нацпарка в Хабаровском крае
В Хабаровске неизвестные «приделали ноги» двум велосипедам
В Биробиджане решили вопрос с платными карточками-пропусками для школьников
В Хабаровском крае отметили 85-летие Нанайского района
Хабаровск продолжают зачищать от самостроев
Хабаровчанин Игорь Головин отличился на финале Кубка России
Машина Николая Валуева сломалась на полуразрушенной дороге «Лидога-Ванино» в Хабаровском крае
Автолюбитель в Хабаровске врезался в припаркованное авто, пострадал пассажир
Пропавшего в Хабаровском крае пенсионера нашли
Вальсирующие танки и освобождение условных заложников показали в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 1 июля 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь