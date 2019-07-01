Через окно встал на криминальный путь любитель ночных прогулок в Биробиджане
Житель Биробиджана за ночь лишился 13 тысяч рублей, которые исчезли из его же собственной квартиры. Со слов потерпевшего, деньги лежали в сумке, однако потом вся сумма таинственным образом исчезла. Позже выяснилось, что в помещении ночью побывал незваный гость.
- Квартира находилась на первом этаже, но жильца это не смутило, когда он оставил открытым на ночь окно. В три часа ночи это обстоятельство сыграло на руку случайному прохожему. Он воспользовался ситуацией, проник в помещение, нашел там сумку, в которую залез и обнаружил в ней деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.
Подозреваемого в краже вскоре задержали. Ранее у него не было судимостей. Кроме того, мужчина сам в подробностях рассказал, как было дело. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело пор статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU