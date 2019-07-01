2019-07-01T09:58:24+03:00
Происшествия

Через окно встал на криминальный путь любитель ночных прогулок в Биробиджане

Со слов задержанного, он просто влез в квартиру на первом этаже и забрал деньги
Ольга КИВА
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Через окно встал на криминальный путь любитель ночных прогулок в БиробиджанеЧерез окно встал на криминальный путь любитель ночных прогулок в БиробиджанеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Биробиджана за ночь лишился 13 тысяч рублей, которые исчезли из его же собственной квартиры. Со слов потерпевшего, деньги лежали в сумке, однако потом вся сумма таинственным образом исчезла. Позже выяснилось, что в помещении ночью побывал незваный гость.

- Квартира находилась на первом этаже, но жильца это не смутило, когда он оставил открытым на ночь окно. В три часа ночи это обстоятельство сыграло на руку случайному прохожему. Он воспользовался ситуацией, проник в помещение, нашел там сумку, в которую залез и обнаружил в ней деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Подозреваемого в краже вскоре задержали. Ранее у него не было судимостей. Кроме того, мужчина сам в подробностях рассказал, как было дело. В отношении него уже возбудили и расследуют уголовное дело пор статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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