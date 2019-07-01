Сельчанам в Хабаровском крае дают «подъемные» на строительство домов

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-01T10:36:12+03:00

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В Хабаровском крае прошла процедура распределения государственной поддержки среди жителей села. Полученные деньги люди смогут использовать для улучшения жилищных условий, а именно для строительства индивидуальных жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, на выплаты из региональной казны в этом году выделили около 63 миллионов рублей. Среди получателей 30 семей, проживающих в Хабаровском, Нанайском, Вяземском и имени Лазо районах. Из них 13 уже получили свидетельства на соцвыплату, остальные получат документ до 1 сентября. Отметим, что господдержка полагается в первую очередь работникам бюджетных организаций и аграрной сферы.

К слову, получатели выплаты смогут потратить деньги либо на строительство, либо на приобретение жилья. Напомним, претендовать на такую господдержку могут те, кто постоянно живет в сельской местности и нуждается в улучшении жилищных условий. Более подробная информация по телефону (4212) 32-77-78.

ИСТОЧНИК KP.RU