Стихийный склад черной икры образовался в Хабаровске

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-01T09:31:58+03:00

По предварительной информации, в нежилом помещении обнаружили рыбной продукции на 37 миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске задержали крупную партию черной икры. Рыбный деликатес аккуратно упаковали в пластиковые контейнеры и оставили в нежилом помещении. Видимо, злоумышленник надеялся, что столь ценный груз не попадется на глаза правоохранителям. Однако позже эту «заначку» стражи порядка все-таки нашли.

- В общей сложности при обследовании территории обнаружили 347 пластиковых контейнеров с черной икрой. Общий вес рыбной продукции составил больше 170 килограммов, - рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По предварительной оценке экспертов, ущерб, нанесенный государству, составил больше 37 миллионов рублей. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По итогу разбирательств виновных привлекут к ответственности в рамках российского законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU