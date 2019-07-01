2019-07-01T09:31:58+03:00
Общество

Стихийный склад черной икры образовался в Хабаровске

По предварительной информации, в нежилом помещении обнаружили рыбной продукции на 37 миллионов рублей
Ольга КИВА
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Стихийный склад черной икры образовался в ХабаровскеСтихийный склад черной икры образовался в ХабаровскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Хабаровске задержали крупную партию черной икры. Рыбный деликатес аккуратно упаковали в пластиковые контейнеры и оставили в нежилом помещении. Видимо, злоумышленник надеялся, что столь ценный груз не попадется на глаза правоохранителям. Однако позже эту «заначку» стражи порядка все-таки нашли.

- В общей сложности при обследовании территории обнаружили 347 пластиковых контейнеров с черной икрой. Общий вес рыбной продукции составил больше 170 килограммов, - рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По предварительной оценке экспертов, ущерб, нанесенный государству, составил больше 37 миллионов рублей. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося. По итогу разбирательств виновных привлекут к ответственности в рамках российского законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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