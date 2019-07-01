Хабаровская богадельня срочно ищет волонтеров

СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-01T11:09:48+03:00

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Хабаровска богадельня срочно ищет волонтеров, желающих помочь в хозяйственных делах. На сегодняшний день в благотворительном учреждении живут восемь пожилых людей. Работы здесь хватает, а вот с рабочими руками очень большая проблема - их попросту не хватает.

- Пока дежурные сестры справляются с нагрузкой, но работы слишком много, поэтому рабочие руки не помешали бы. Сестры ухаживают за старичками и выполняют повседневную работу в богадельне, налаживая быт стариков. Нужны помощники, которые будут заниматься стиркой, глажкой, мытьем посуды и другими делами по дому, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Жителей города просят не оставаться в стороне от благих дел и помочь по мере сил. По всем вопросам просьба обращаться к старшей сестре богадельни Вере Павловне 8-914-158-89-36.

ИСТОЧНИК KP.RU