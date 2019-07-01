2019-07-01T11:09:48+03:00
Общество

Хабаровская богадельня срочно ищет волонтеров

Дежурным сестрам нужны рабочие руки в хозяйственных делах
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровская богадельня срочно ищет волонтеровХабаровская богадельня срочно ищет волонтеровФото: Хабаровская епархия
Изменить размер текста:

Хабаровска богадельня срочно ищет волонтеров, желающих помочь в хозяйственных делах. На сегодняшний день в благотворительном учреждении живут восемь пожилых людей. Работы здесь хватает, а вот с рабочими руками очень большая проблема - их попросту не хватает.

- Пока дежурные сестры справляются с нагрузкой, но работы слишком много, поэтому рабочие руки не помешали бы. Сестры ухаживают за старичками и выполняют повседневную работу в богадельне, налаживая быт стариков. Нужны помощники, которые будут заниматься стиркой, глажкой, мытьем посуды и другими делами по дому, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Жителей города просят не оставаться в стороне от благих дел и помочь по мере сил. По всем вопросам просьба обращаться к старшей сестре богадельни Вере Павловне 8-914-158-89-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельчанам в Хабаровском крае дают «подъемные» на строительство домов
Через окно встал на криминальный путь любитель ночных прогулок в Биробиджане
Стихийный склад черной икры образовался в Хабаровске
Застройщикам в Хабаровском крае помогут пережить нововведения в долевом строительстве
Сотни миллионов рублей «закатают» в дороги к «дальневосточным гектарам» в Хабаровском крае
Огонь успел уничтожить полдома в ЕАО и не смог забрать человеческие жизни
Зарплату на сумму 28 миллионов рублей выдали работникам стройкомпании в Комсомольске
На «крутых» автономерах и правах без экзамена зарабатывал бывший росгвардеец из Биробиджана
«Кухня без границ» добралась до нацпарка в Хабаровском крае
В Хабаровске неизвестные «приделали ноги» двум велосипедам
В Биробиджане решили вопрос с платными карточками-пропусками для школьников
В Хабаровском крае отметили 85-летие Нанайского района
Хабаровск продолжают зачищать от самостроев
Хабаровчанин Игорь Головин отличился на финале Кубка России
Машина Николая Валуева сломалась на полуразрушенной дороге «Лидога-Ванино» в Хабаровском крае
Автолюбитель в Хабаровске врезался в припаркованное авто, пострадал пассажир
Пропавшего в Хабаровском крае пенсионера нашли
Вальсирующие танки и освобождение условных заложников показали в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 1 июля 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь