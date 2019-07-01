2019-07-01T12:07:09+03:00
Звезды

Рэпер Андрей Звонкий потусил на Дне молодежи в Хабаровске

Столичная звезда выступил во время масштабного «ЕвроМарафона»
Ольга КИВА
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Рэпер Андрей Звонкий потусил на Дне молодежи в ХабаровскеРэпер Андрей Звонкий потусил на Дне молодежи в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В краевой столице в минувшие выходные, 29 июня, прошел День молодежи. Этот праздник горожане отметили с особым размахом – устроили «ЕвроМарафон», в который активно включились пять тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие устроили на площадке в районе арены «Ерофей». Перед хабаровчанами выступили вокальные и танцевальные коллективы Хабаровска, украсил праздник своим выступлением столичная звезда рэпер Андрей Звонкий.

Отметим, что в рамках празднования Дня молодежи собирались провести спортивный забег. Однако проливной дождь, так неожиданно начавшийся накануне старта, немного омрачил торжество. В общем-то это было единственно обстоятельство, которое немного подпортило настроение горожан.

В остальном, все получилось, как планировали - танцевальный флешмоб «Флеш-денс» собрал около трех тысячи человек. Для гостей праздника работали фуд-корт и фотозона, магазины сувениров и мастер-классы по рукоделию. В финале «Евромарафона» собравшиеся полюбовались масштабным фейерверком, который раскрасил вечернее небо над Амуром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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