СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-02T01:00:25+03:00

Погода в Хабаровске на 2 июля 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Небольшие осадки пройдут на территории столицы Еврейской автономии

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В Биробиджане возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 12-14. Днем 23-25.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 12-14. Днем 22-24.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 12-14, днем 23-25.

В Советской Гавани и Ванино ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью 8-10. Днем 13-15. Утром небольшой дождь, днем без осадков.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью 10-12. Днем 23-25.

В Чегдомыне дождь, возможна гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 6-8. Днем 16-18.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 6-8. Днем 16-18.

В Охотске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью 7-9. Днем 13-15.

ИСТОЧНИК KP.RU