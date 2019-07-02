Злодей с ножом приходил в магазины Комсомольска за телефонами продавцов

СЕГОДНЯ 01:32 2019-07-02T01:32:13+03:00

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Продавщица одного из магазинов в Комсомольске-на-Амуре обратилась в полицию и рассказала, как лишилась своего телефона. С ее слов события разворачивались так – неизвестный пришел в торговый зал, достал нож и начал угрожать. Выручка злоумышленника не интересовала, злодей зачем-то требовал сотовый телефон продавщицы.

- Когда злоумышленник заполучил требуемое, то разу же скрылся с места происшествия. В ходе расследования оперативники вышли на 20-летнего безработного горожанина. Как выяснилось позже, фигурант причастен к еще одному преступлению, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

К слову, ранее задержанный отправился «на дело» с приятелем. Тогда они тоже потребовали у продавщицы телефон, а когда заполучили добычу, также быстро скрылись. В обоих случаях веским аргументом в руках злоумышленников был нож. Похищенное подозреваемые продали, а вырученные деньги потратили на личные нужды. В отношении фигурантов возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU