Корабелы из Комсомольска замахнулись на строительство малых корветов

СЕГОДНЯ 02:24 2019-07-02T05:19:22+03:00

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Судостроители в Хабаровском крае впервые взялись на производство малых ракетных кораблей. На Амурском судостроительном заводе уже прошла церемония их закладки. К слову, будущим суднам официально присвоили имена российских городов «Ржев» и «Удомля».

Как отметили в пресс-службе правительства края, закладка кораблей прошла в день празднования 83-летия завода. Судна относятся к категории, шифр которых в проекте 22800 «Каракут». Они включают в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. Малые корабли используют для ведения боевых действий в ближней морской зоне.

Отметим, что судна этой категории впервые произведут на заводе. Благодаря освоению этой продукции на предприятии улучшат финансовое положение и укрепят престиж по многим компетенциям. К слову, до конца года на Амурском судостроительном заводе заложат еще два подобных корабля, которые позже поступят на вооружение Тихоокеанского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU