2019-07-02T02:58:40+03:00
Звезды

Мультфильмы со всего мира показали взрослым и маленьким хабаровчанам

Показ устроили во время первого масштабного фестиваля анимационного кино
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Мультфильмы со всего мира показали взрослым и маленьким хабаровчанамМультфильмы со всего мира показали взрослым и маленьким хабаровчанамФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске прошел первый масштабный фестиваль анимационного кино. На это событие пришли не только дети, но и взрослые - они увидели лучшие мультфильмы со всего мира. Кроме того, желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по созданию «мультяшных» образов.

- Фестиваль анимационного кино длился три дня. За это время зрителям показали более 100 мультипликационных фильмов, большая часть из них - короткометражные, продолжительностью 8-13 минут, но были и две полнометражные зарубежные ленты, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Отметим, что фестиваль открыли мультипликационным фильмом хабаровских аниматоров студии «Мечталет». Авторы этого творения создали мультик о родном городе с учетом главного правила - лента должна понравиться зрителям, чтобы ее хотелось бы посмотреть еще раз, а песню «мультяшных» героев напевать всей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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