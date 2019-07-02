Поиски пропавшего в Хабаровске Максима Игоревича Слепцова продолжаются

СЕГОДНЯ 03:29 2019-07-02T06:46:19+03:00

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В Хабаровске полтора месяца идут поиски Максима Игоревича Слепцова. Молодой человек пропал в районе арены «Ерофей», в последний раз его видели 19 мая. Тогда парень был одет в красную футболку, черные шорты и черные кроссовки.

Как сообщили в ПСО «Амур», парню 23 года. Из примет – темные, короткостриженые волосы. На сегодняшний день о его местонахождении ничего не известно. Поиски продолжаются, родные надеются на благополучный исход дела.

Жителей краевой столицы убедительно просят не оставаться в стороне от чужой беды. Если вы располагаете информацией о том, где может находиться молодой человек, или желаете присоединиться к поискам, пожалуйста, позвонить по телефонам 8-909-870-02-03 и 8-909-857-63-00. Звонки принимают круглосуточно. Любая информация о пропавшем может быть полезной в его поисках.

ИСТОЧНИК KP.RU