В Комсомольске-на-Амуре простятся с Гринкругом Михаилом Соломоновичем

СЕГОДНЯ 03:53 2019-07-02T03:53:27+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре 3 июля с 11:00 до 12:00 в здании Дома молодежи на проспекте Мира, 2 пройдет прощание с Гринкругом Михаилом Соломоновичем. Он скончался 29 июня в возрасте 58 лет.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Михаил Соломонович был коренным комсомольчанином. С 1997 года трудился в сфере жилищно–коммунального хозяйства Комсомольского района. В 2005 он занял должность первого заместителя главы районной администрации. Этот пост Михаил Соломонович занимал до 2015 года. В его ведении были вопросы безопасности и гражданской защиты, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

Михаилу Соломоновичу присвоили почетное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». Это награда за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие отрасли жилищно-коммунального хозяйства Комсомольского района. Отметим, что под его руководством была организована работа по ликвидации последствий сильного наводнения. Благодаря его знаниям и опыту то нелегкое время удалось пережить, не потеряв ни одной человеческой жизни.

Светлая память о замечательном человеке Михаиле Соломоновиче Гринкруге всегда будет жить в сердцах комсомольчан и жителей Комсомольского района.

ИСТОЧНИК KP.RU