Пенсионерка в Хабаровском крае почти сутки пролежала на пороге ванной в ожидании помощи

СЕГОДНЯ 04:19 2019-07-02T06:43:57+03:00

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Спасатели Хабаровского отряда МЧС России помогли двум пожилым людям. Две пенсионерки оказались в очень неловком положении – одна без ключей не смогла попасть в свою квартиру, вторая физически не могла встать и открыть дверь из-за больной спины. К счастью, оба инцидента разрешились благополучно.

- Так, одна из нуждающихся в помощи женщин не смогла попасть домой – у нее просто не было с собой ключей. Ранее ее в карете скорой помощи отвезли в больницу. Естественно, толком собраться она не успела и ключи с собой не взяла. Когда женщину выписали, то в собственное жилье ей пришлось возвращаться с помощью спасателей, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Во втором случае спасателей вызвали родственники старушки. Они долго стучали в дверь ее квартиры, пожилая женщина не открывала, тогда родня вызвала спасателей. В жилье пришлось «заходить» через окно. В помещении обнаружили пенсионерку, лежащую на пороге ванной комнаты. Оказалось, что у нее прихватило спину, да так сильно, что она не могла двигаться - так и лежала в течение суток. Пожилой женщине вызвали скорую помощь и отправили ее в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU