Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае рассчитался со своими работниками

СЕГОДНЯ 05:05 2019-07-02T06:42:04+03:00

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Сотрудники санатория «Уссури» в Хабаровском районе наконец-то получили свою долгожданную зарплату. В общей сложности работодателю пришлось закрывать долги на сумму более 16 миллионов рублей.

- Во время проверки установили, что с октября 2018 года санаторий фактически не работал, работников сократили и уволили. Также подтвердился факт, что с января 2018 года по апрель 2019 года перед 151 работником у организации возникла задолженность по зарплате. Также в санатории не выплатили сотрудникам компенсацию за несвоевременную выплату заработной платы, простой, выходное пособие при увольнении, средний месячный заработок на период трудоустройства, - прокомментировали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В итоге руководству санатория внесли четыре представления с требованиями устранить недочеты. На данный момент нарушения устранены, положенные выплаты работники получили в полном объеме.

Отметим, что в отношении организации и ее руководства также возбудили административные дела. Итогом разбирательств стали штрафы, которые нарушителям предстоит оплатить. Кроме того, идет следствие по уголовному делу, возбужденному из-за частичной невыплаты свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU