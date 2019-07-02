«Цифровой прорыв» поможет IT-компаниям в Хабаровском крае подняться на уровень выше

СЕГОДНЯ 07:08 2019-07-02T07:10:17+03:00

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В Хабаровске с 13 по 14 июля пройдет региональный этап конкурса «Цифровой прорыв». Среди участников этого мероприятия будут специалисты IT-сферы, дизайнеры и управленцы в сфере цифровой экономики. Кандидатам на победу нужно разработать проекты, а потом представить их на суд жюри. Из предложенных идей в итоге выберут самые лучшие и полезные в таких сферах деятельности, как образование и наука, ЖКХ и городская среда, государственное управление, транспорт и логистика.

- Благодаря участию в таком конкурсе студенты и молодые профессионалы смогут показать свой уровень подготовки и дополнить портфолио проектами. К тому же выстраивание кадровой политики с опорой на победителей конкурса «Цифровой прорыв» поможет IT-компаниям Хабаровского края выйти на более высокий уровень, - отметили в пресс-службе правительства края.

Напомним, «Цифровой прорыв» - это один из проектов платформы «Россия – страна возможностей». Его устраивают с целью выявить и раскрыть потенциал специалистов в сферах информационных технологий, дизайна и управления цифровыми проектами. В этот раз участвовать в нем пожелали больше 66 тысяч человек. На Дальнем Востоке организовали только три площадки – в республике Саха (Якутия), во Владивостоке и Хабаровске. На очный этап конкурса допустили 200 дальневосточников.

ИСТОЧНИК KP.RU