Служебные собаки и кинологи в Хабаровске поймали условного нарушителя

СЕГОДНЯ 06:08 2019-07-02T06:08:09+03:00

35 военнослужащих и 20 собак состязались на ловкость и скорость при выполнении задания

Изменить размер текста: A A

В краевой столице прошел чемпионат по многоборью кинологов. Среди участников были 35 военнослужащих и сотрудников Восточного округа Росгвардии, а также 20 служебных собак. Бойцы и их питомцы состязались в ловкости и скорости при выполнении заданий. К слову, в рамках чемпионата им предстояло задержать условных нарушителей, а также отыскать спрятанные взрывоопасные и запрещенные вещества.

Как сообщили в пресс-службе Федеральной службы войск национальной гвардии России, среди представителей территориальных управлений первыми оказались участники из Магаданской области. Бойцы из Хабаровского края отличились во время состязаний среди воинских частей. Отличный результат показали военнослужащие батальона оперативного назначения.

Отметим, что по итогу многоборья кинологов победителей наградили заслуженными кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU