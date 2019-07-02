Работникам комбината в Хабаровском крае построили дома на берегу Амура

СЕГОДНЯ 07:39 2019-07-02T08:38:40+03:00

Руководство предприятия возвело постройки рядом с рекой, не удосужившись спросить разрешения в Росрыболовстве

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В Хабаровском крае к административной ответственности привлекли руководство рыбоперерабатывающего комбината. Бизнесмены сподобились выстроить жилые помещения для своих сотрудников, а также причал прямо на берегу Амура. Однако вскоре эти строения нашли правоохранители, а еще время спустя все конструкции пришлось демонтировать.

- Загвоздка была в том, что на предприятии не стали согласовывать свои планы с Амурским территориальным управлением Росрыболовства. По закону, без разрешения от этой структуры сооружать конструкции рядом с водным объектом нельзя. Однако на комбинате это обстоятельство проигнорировали, - рассказали в Николаевской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

В итоге в отношении предприятия возбудили административное дело за использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности. Разбирательства закончились, постройки все-таки пришлось демонтировать.

ИСТОЧНИК KP.RU