2019-07-02T11:33:40+03:00
Общество

Американских кур-диверсантов сожгли в печи в Хабаровском крае

Ликвидации подлежали преимущественно голени птиц
Ольга КИВА
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Американских кур-диверсантов сожгли в печи в Хабаровском краеАмериканских кур-диверсантов сожгли в печи в Хабаровском краеФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровский край в обход закона просочилась курица, а точнее, голени птицы из США. На сегодняшний день продукция, ввозимая из этой страны, попадает под санкции, однако торговец, похоже, об этом забыл или вовсе не знал. Вычислить продавца смогли после обращения потребителя.

- Заявитель сообщил, что купил из фуры по дороге "Лидога-Ванино" ящик мяса по относительно низкой цене. Дома он внимательно рассмотрел упаковку и обнаружил на ней маркировку США. После этого он решил сообщить о своем приобретении правоохранителям, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

По «сигналу» провели проверку, информация подтвердилась. У продавца изъяли в общей сложности ящик куриных голеней общим весом 15 килограммов. Вся продукция без остатка подлежала уничтожению. Куриные голени сожгли в печи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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