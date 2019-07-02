Хабаровскому зрителю представят лучшие спектакли национальной премии «Золотая маска»

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-02T11:32:25+03:00

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В Хабаровском крае пройдет региональный фестивальный показ спектаклей-номинантов и лауреатов национальной театральной премии «Золотая Маска». Зрителю представят работы известных режиссёров, артистов, хореографов. Увидеть постановки можно будет с 26 августа по 15 сентября.

- Спектакли будут ставить на разных сценических площадках. Так, постановки можно будет увидеть в Хабаровском краевом музыкальном театре, краевом театре драмы, ТЮЗе и театре драмы Комсомольска-на-Амуре. Представят свои работы представители МХТ имени Чехова («Мужья и жены»), Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии («Джекилл&Хайд»), театра имени Пушкина («Добрый человек из Сезуана»), Театра наций («Осторожно, эльфы»), и других, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что в краевой столице также планируют провести фестиваль театров Дальнего Востока. Это мероприятие устроят впервые. День «икс» наметили на 19 сентября. Ожидается, что это событие объединит актеров из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, Приморского и Камчатского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской областей, а также республик Бурятия и Саха (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU