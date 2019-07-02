2019-07-02T11:05:30+03:00
Общество

В Хабаровском крае рассказали, возле каких водоемов отдыхать безопасно

На сегодняшний день одобрение получили пять мест массового отдыха и один пляж
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае рассказали, возле каких водоемов отдыхать безопасноВ Хабаровском крае рассказали, возле каких водоемов отдыхать безопасноФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжается освидетельствование мест отдыха возле водоемов и пляжей. На сегодняшний день инспекторы признали безопасными только шесть объектов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в краевой столице одобрение получили пруд в парке «Северный», в Хабаровском районе - база отдыха «Белый парус» в селе Мичуринское, в селе Воронеж-1 - «Экопарк», а также пляж загородного туристического комплекса «Заимка». В городе Юности освидетельствование прошли территория Силинского парка, а в Амурске - территория «Центрального пляжа».

Отметим, что на всех этих объектах есть спасательные посты, связь с экстренными службами, средства спасания и специально обученный персонал.

Жителей края убедительно просят ответственно относиться к соблюдению правил безопасности во время отдыха возле воды. Помните, различные искусственные котлованы, карьеры, где скапливается вода – это объекты повышенной опасности. Родители, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра во время отдыха рядом с водоемом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мусор из котельной в Хабаровском крае нагло пытались спрятать в лесу
«Принципиальную» мамашу в Хабаровском крае попытаются исправить работой
В Еврейской автономии определились, кого считать «детьми войны»
Хабаровскому зрителю представят лучшие спектакли национальной премии «Золотая маска»
Американских кур-диверсантов сожгли в печи в Хабаровском крае
Разбойный дуэт ответит перед судом в Хабаровске за «наезды» на дальнобойщиков
В нацпарке Хабаровского края соорудят первый на Дальнем Востоке глемпинг
Работникам комбината в Хабаровском крае построили дома на берегу Амура
«Цифровой прорыв» поможет IT-компаниям в Хабаровском крае подняться на уровень выше
Служебные собаки и кинологи в Хабаровске поймали условного нарушителя
Отец из Еврейской автономии ради встречи с детьми угнал машину приятеля
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае рассчитался со своими работниками
Пенсионерка в Хабаровском крае почти сутки пролежала на пороге ванной в ожидании помощи
В Комсомольске-на-Амуре простятся с Гринкругом Михаилом Соломоновичем
Поиски пропавшего в Хабаровске Максима Игоревича Слепцова продолжаются
Мультфильмы со всего мира показали взрослым и маленьким хабаровчанам
Корабелы из Комсомольска замахнулись на строительство малых корветов
Злодей с ножом приходил в магазины Комсомольска за телефонами продавцов
Погода в Хабаровске на 2 июля 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь
Рэпер Андрей Звонкий потусил на Дне молодежи в Хабаровске