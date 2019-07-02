В Хабаровском крае рассказали, возле каких водоемов отдыхать безопасно

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-02T11:05:30+03:00

На сегодняшний день одобрение получили пять мест массового отдыха и один пляж

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В Хабаровском крае продолжается освидетельствование мест отдыха возле водоемов и пляжей. На сегодняшний день инспекторы признали безопасными только шесть объектов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в краевой столице одобрение получили пруд в парке «Северный», в Хабаровском районе - база отдыха «Белый парус» в селе Мичуринское, в селе Воронеж-1 - «Экопарк», а также пляж загородного туристического комплекса «Заимка». В городе Юности освидетельствование прошли территория Силинского парка, а в Амурске - территория «Центрального пляжа».

Отметим, что на всех этих объектах есть спасательные посты, связь с экстренными службами, средства спасания и специально обученный персонал.

Жителей края убедительно просят ответственно относиться к соблюдению правил безопасности во время отдыха возле воды. Помните, различные искусственные котлованы, карьеры, где скапливается вода – это объекты повышенной опасности. Родители, пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра во время отдыха рядом с водоемом.

ИСТОЧНИК KP.RU