2019-07-02T11:47:00+03:00
Общество

«Принципиальную» мамашу в Хабаровском крае попытаются исправить работой

Женщина вела асоциальный образ жизни, забыла про ребенка и про алименты, которые нужно платить
Ольга КИВА
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«Принципиальную» мамашу в Хабаровском крае попытаются исправить работой«Принципиальную» мамашу в Хабаровском крае попытаются исправить работойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительница Бикинского района из среднестатистической должницы по алиментам стала фигуранткой уголовного дела. Женщину обязали платить деньги за содержание ее же собственного ребенка, но у дамочки были свои планы на жизнь. Она просто забыла про отпрыска и алименты, однако и о первом, и о втором ей довольно часто напоминали судебные приставы.

- В итоге за неуплату денег для ребенка в отношении женщины возбудили уголовное дело. На тот момент ее долг превышал 55 тысяч рублей, но женщина не торопилась его гасить. Она вела асоциальный образ жизни и не беспокоилась о последствиях, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге должницу посадили на скамью подсудимых. Суд признал женщину виновной и приговорил к исправительным работам. Делать из должницы порядочного человека с помощью трудотерапии будут в течение полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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