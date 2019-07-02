Мусор из котельной в Хабаровском крае нагло пытались спрятать в лесу

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-02T12:07:54+03:00

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В Ульчском лесничестве инспекторы лесоохраны нашли неприятную находку – свалку промышленных отходов, разрешение на которую никто, естественно, не давал. В общей сложности владельцы этих отходов успели захламить территорию площадью в 15 квадратных метров.

- Так, на участке обнаружили угольный шлак, ветошь, пакеты и асбест. Вскоре выяснилось, что все эти отходы привезены из котельной поселка Солони. Лесным инспекторам удалось заснять на видео и сделать фото самого выброса мусора. На кадрах запечатлены и автомобиль, и водитель, управлявший машиной, - рассказали в краевом управлении лесами.

По данному факту уже возбудили административное дело. Так, по итогу разбирательств предприятие могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Такое наказание полагается за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

ИСТОЧНИК KP.RU