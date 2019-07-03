СЕГОДНЯ 01:08 2019-07-03T02:53:05+03:00

Погода в Хабаровске на 3 июля 2019 года: днем до +26, возможен дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадки ожидаются и в столице Еврейской автономии

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Погоду региона формирует низкое атмосферное давление в сочетании с фронтальными разделами. Из-за этого метеообстановка сохраняет свой неустойчивый характер. Будет светить солнце, будут плыть облака, и вдруг - бац! - и дождь пролился. Стоит быть готовым к любому развитию сценария.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +23+25.

В Хабаровске возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +24+26. Уровень Амура у краевого центра 184 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается подъем на 30-40 сантиметров. Температура воды 16,4 градуса.

В Бикине небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +25+27. Уровень Амура у города Юности 189 сантиметров.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +26+28.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 143 сантиметра.

В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +11+13.

ИСТОЧНИК KP.RU