2019-07-03T02:00:51+03:00
Общество

Купание в водоемах в Хабаровске опасно для жизни

Можно утонуть из-за сильного течения, а можно и подхватить инфекцию, окунувшись в грязную воду
Ольга КИВА
Поделиться:
Купание в водоемах в Хабаровске опасно для жизниКупание в водоемах в Хабаровске опасно для жизниФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В краевой столице нет ни одного одобренного водоема для купания. Такая ситуация сложилась по двум причинам. Во-первых, потому что на некоторых акваториях сильное течение, а во-вторых из-за высокой загрязненности самих водоемов. Окунувшись в такую воду можно легко подхватить какую-нибудь инфекцию.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день горожане довольно часто отдыхают на пляжах в районе заводов «Дальдизель», «Амуркабель», на центральной набережной и базе «Дельфин». К слову, всего в городе насчитали 60 мест массового отдыха у воды. Отметим, что на перечисленных объектах работают спасательные посты. С начала лета матросы вытащили из воды 16 человек, 27 людям оказали первую помощь.

По закону привлечь граждан за купание в запрещенных местах нельзя. Спасатели в праве только проводить профилактику среди населения, чем они активно и занимаются. В рамках пропаганды в этом году уже распространили 14 тысяч памяток, опубликовали 32 материала в СМИ, провели беседы в школах. Также регулярно организуют профилактические рейды. Между тем, в 2019 году утонули два человека, один из них - ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Киоски несуществующей «Союзпечати» сменят вывеску и облик в Хабаровске
Мотоциклист уронил свой байк на ходу, чтобы избежать аварии в Хабаровске
Погода в Хабаровске на 3 июля 2019 года: днем до +26, возможен дождь
Мусор из котельной в Хабаровском крае нагло пытались спрятать в лесу
«Принципиальную» мамашу в Хабаровском крае попытаются исправить работой
В Хабаровском крае рассказали, возле каких водоемов отдыхать безопасно
В Еврейской автономии определились, кого считать «детьми войны»
Хабаровскому зрителю представят лучшие спектакли национальной премии «Золотая маска»
Американских кур-диверсантов сожгли в печи в Хабаровском крае
Разбойный дуэт ответит перед судом в Хабаровске за «наезды» на дальнобойщиков
В нацпарке Хабаровского края соорудят первый на Дальнем Востоке глемпинг
Работникам комбината в Хабаровском крае построили дома на берегу Амура
«Цифровой прорыв» поможет IT-компаниям в Хабаровском крае подняться на уровень выше
Служебные собаки и кинологи в Хабаровске поймали условного нарушителя
Отец из Еврейской автономии ради встречи с детьми угнал машину приятеля
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае рассчитался со своими работниками
Пенсионерка в Хабаровском крае почти сутки пролежала на пороге ванной в ожидании помощи
В Комсомольске-на-Амуре простятся с Гринкругом Михаилом Соломоновичем
Поиски пропавшего в Хабаровске Максима Игоревича Слепцова продолжаются
Мультфильмы со всего мира показали взрослым и маленьким хабаровчанам
Корабелы из Комсомольска замахнулись на строительство малых корветов
Злодей с ножом приходил в магазины Комсомольска за телефонами продавцов
Погода в Хабаровске на 2 июля 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь
Рэпер Андрей Звонкий потусил на Дне молодежи в Хабаровске