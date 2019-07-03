Купание в водоемах в Хабаровске опасно для жизни

СЕГОДНЯ 02:00 2019-07-03T02:00:51+03:00

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В краевой столице нет ни одного одобренного водоема для купания. Такая ситуация сложилась по двум причинам. Во-первых, потому что на некоторых акваториях сильное течение, а во-вторых из-за высокой загрязненности самих водоемов. Окунувшись в такую воду можно легко подхватить какую-нибудь инфекцию.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день горожане довольно часто отдыхают на пляжах в районе заводов «Дальдизель», «Амуркабель», на центральной набережной и базе «Дельфин». К слову, всего в городе насчитали 60 мест массового отдыха у воды. Отметим, что на перечисленных объектах работают спасательные посты. С начала лета матросы вытащили из воды 16 человек, 27 людям оказали первую помощь.

По закону привлечь граждан за купание в запрещенных местах нельзя. Спасатели в праве только проводить профилактику среди населения, чем они активно и занимаются. В рамках пропаганды в этом году уже распространили 14 тысяч памяток, опубликовали 32 материала в СМИ, провели беседы в школах. Также регулярно организуют профилактические рейды. Между тем, в 2019 году утонули два человека, один из них - ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU