2019-07-03T02:10:29+03:00
Происшествия

Мотоциклист уронил свой байк на ходу, чтобы избежать аварии в Хабаровске

Мужчина получил переломы голени и плечевой кости
Ольга КИВА
Поделиться:
Мотоциклист уронил свой байк на ходу, чтобы избежать аварии в ХабаровскеМотоциклист уронил свой байк на ходу, чтобы избежать аварии в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В минувшие сутки, 2 июля, в районе улицы Блюхера водителю мотоцикла удалось предотвратить аварию ценой собственного здоровья. Рано утром владелец байка Honda Steed VLX ехал по улице Пионерской. Водителю нужно было двигаться прямо, он уверенно ехал в заданном направлении.

Как сообщил информированный источник, планы мотоциклиста резко изменились, когда неопознанный автомобиль стал выезжать с улицы Блюхера на улицу Пионерскую. По идее, автолюбитель должен был уступить дорогу двухколесному транспорту, но не сделал этого.

Водитель мотоцикла быстро сообразил, как избежать столкновения. Он допустил падение байка, касания транспортных средств не было. В результате мотоциклист получил травмы, среди которых переломы плечевой кости и голени, а также ссадины на локте. Как выяснилось позже, пострадавшего не было прав на управление байком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Киоски несуществующей «Союзпечати» сменят вывеску и облик в Хабаровске
Купание в водоемах в Хабаровске опасно для жизни
Погода в Хабаровске на 3 июля 2019 года: днем до +26, возможен дождь
Мусор из котельной в Хабаровском крае нагло пытались спрятать в лесу
«Принципиальную» мамашу в Хабаровском крае попытаются исправить работой
В Хабаровском крае рассказали, возле каких водоемов отдыхать безопасно
В Еврейской автономии определились, кого считать «детьми войны»
Хабаровскому зрителю представят лучшие спектакли национальной премии «Золотая маска»
Американских кур-диверсантов сожгли в печи в Хабаровском крае
Разбойный дуэт ответит перед судом в Хабаровске за «наезды» на дальнобойщиков
В нацпарке Хабаровского края соорудят первый на Дальнем Востоке глемпинг
Работникам комбината в Хабаровском крае построили дома на берегу Амура
«Цифровой прорыв» поможет IT-компаниям в Хабаровском крае подняться на уровень выше
Служебные собаки и кинологи в Хабаровске поймали условного нарушителя
Отец из Еврейской автономии ради встречи с детьми угнал машину приятеля
Санаторий «Уссури» в Хабаровском крае рассчитался со своими работниками
Пенсионерка в Хабаровском крае почти сутки пролежала на пороге ванной в ожидании помощи
В Комсомольске-на-Амуре простятся с Гринкругом Михаилом Соломоновичем
Поиски пропавшего в Хабаровске Максима Игоревича Слепцова продолжаются
Мультфильмы со всего мира показали взрослым и маленьким хабаровчанам
Корабелы из Комсомольска замахнулись на строительство малых корветов
Злодей с ножом приходил в магазины Комсомольска за телефонами продавцов
Погода в Хабаровске на 2 июля 2019 года: днем до +22, возможен кратковременный дождь
Рэпер Андрей Звонкий потусил на Дне молодежи в Хабаровске