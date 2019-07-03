СЕГОДНЯ 02:10 2019-07-03T02:10:29+03:00

Мотоциклист уронил свой байк на ходу, чтобы избежать аварии в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 2 июля, в районе улицы Блюхера водителю мотоцикла удалось предотвратить аварию ценой собственного здоровья. Рано утром владелец байка Honda Steed VLX ехал по улице Пионерской. Водителю нужно было двигаться прямо, он уверенно ехал в заданном направлении.

Как сообщил информированный источник, планы мотоциклиста резко изменились, когда неопознанный автомобиль стал выезжать с улицы Блюхера на улицу Пионерскую. По идее, автолюбитель должен был уступить дорогу двухколесному транспорту, но не сделал этого.

Водитель мотоцикла быстро сообразил, как избежать столкновения. Он допустил падение байка, касания транспортных средств не было. В результате мотоциклист получил травмы, среди которых переломы плечевой кости и голени, а также ссадины на локте. Как выяснилось позже, пострадавшего не было прав на управление байком.

ИСТОЧНИК KP.RU