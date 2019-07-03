2019-07-03T02:43:58+03:00
Общество

Киоски несуществующей «Союзпечати» сменят вывеску и облик в Хабаровске

Также рядом с ларьками благоустроят территорию
Ольга КИВА
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Киоски несуществующей «Союзпечати» сменят вывеску и облик в ХабаровскеКиоски несуществующей «Союзпечати» сменят вывеску и облик в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Жители Хабаровска всемирной паутине предпочитают читать обычные газеты и журналы. К такому выводу специалисты пришли, оценивая объемы продаж периодики. В краевой столице ее реализуют в основном в киосках «Союзпечати». К слову, фирменные торговые точки не существующей на сегодняшний день организации в ближайшем будущем сменят вывеску и облик.

- Организация-правопреемник всерьез взялась за обновление своего «ларечного хозяйства». На данный момент проводят инвентаризацию киосков. В планах благоустроить прилегающую к ларькам территорию, привести внешнее оформление киосков к единому стилю, который впишется в архитектурный ансамбль города, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, купить периодику сегодня горожане могут в 165 киосках. В краевой столице собираются обустроить порядка 30 торговых точек в новых микрорайонах города. Пока готовят документы на муниципальный конкурс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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