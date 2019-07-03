В Комсомольске продолжается благоустройство дворов

СЕГОДНЯ 03:03 2019-07-03T04:57:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Юности активно продолжают благоустраивать дворовые территории. Так, территориальное общественное самоуправление «Искра» взялось за реализацию сразу двух проектов. Выполнить необходимые работы собираются за счет полученного в краевом конкурсе гранта.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в планах участников ТОС обустроить универсальную спортивную площадку, а также хоккейную коробку. На эти цели выделят больше одного миллиона 200 тысяч рублей. Завершить работы собираются к сентябрю 2019 года.

ТОС «Юбилейный» также хотят обустроить свой двор «по-спортивному». Так, на место будущих работ уже завезли песчано-гравийную смесь, также выровняли площадку для установки спортивного оборудования и установили столбы под ограждение территории. Скоро приступят к монтажу тренажеров. Грант на эти цели выделили в сумме 660 тысяч рублей.

Обустройством новой детской площадки займется ТОС «Чкаловский». Она появится в частном секторе микрорайона. На этот объект собираются потратить 270 тысяч рублей, выделенных региональным министерством внутренней политики. На сегодняшний день уже подготовили площадку для установки детского и спортивного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU