2019-07-03T03:38:26+03:00
Общество

Следователи в Хабаровске выясняют, как дети покалечились на карусели

Предварительно известно, что пострадавшие сейчас находятся на лечении
Ольга КИВА
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Следователи в Хабаровске выясняют, как дети покалечились на каруселиСледователи в Хабаровске выясняют, как дети покалечились на каруселиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Обычная карусель в Хабаровске оказалась в категории опасных развлечений. На днях стало известно об инциденте с двумя детьми, пострадавшими именно от этого аттракциона в Индустриальном районе. Для несовершеннолетних безобидный отдых закончился травмами ног. По предварительной информации, ребятам понадобилась помощь врачей. На данный момент известно, что им уже оказали квалифицированную медицинскую помощь, сейчас пострадавшие проходят лечение.

- Данное происшествие следователи не могли оставить без внимания. По данному факту начали проводить доследственную проверку. Во время разбирательств правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и дать этому оценку, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Как отметили в ведомстве, по итогам проверки примут решение о том, как и кого наказывать конкретно в этом случае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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