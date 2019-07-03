Спутники выследят браконьеров в летнюю путину в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:48 2019-07-03T03:48:27+03:00

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В Хабаровском крае продолжается активная борьба с браконьерством. Так, на время летней путины, которая началась с 1 июля, акваторию Амура и Амурского лимана будут патрулировать больше рыбинспекторов. В помощь им также внедрили систему спутникового мониторинга.

- Благодаря этой технологии удастся получать не только четкую картинку происходящего, но и распознавать регистрационные номера машин и координаты мест, где будет происходить нарушение закона. Кроме того, спутниковый мониторинг поможет контролировать работу инспекторов, которые по каким-либо причинам не будут выполнять свои обязанности, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Напомним, что запрет на летнюю путину в Амуре и Амурском лимане будет действовать до 20 августа. Ограничение ввели с целью восстановления популяции лососевых. К слову, на спортивное и любительское рыболовство оно не распространяется. Отметим, что добычу кеты и горбуши с 5 июля промысловики смогут вести в Северо-Охотоморской подзоне. Речь идет о предприятиях из Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU