В Хабаровске компенсируют расходы на родительскую плату и в частных детсадах

СЕГОДНЯ 04:26 2019-07-03T04:56:19+03:00

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В Хабаровске обсудили развитие частных детских садов. На сегодняшний день в краевой столице работают 20 дошкольных негосударственных дошкольных учреждений, у которых есть лицензия. Это значит, что мамы и папы могу получить компенсацию за родительскую плату, так же, как и в муниципальных детсадах.

Как отметили в городском управлении образования, в государственный детсад ребенка можно устроить в основном с трех лет. Годовалых малышей готовы принять в частных дошкольных учреждениях. Для малышей здесь создают все условия для самореализации и развития.

Отметим, что частные садики с лицензией, зарегистрированные как социально-ориентированная некоммерческая организация, могут рассчитывать на субсидию из краевого бюджета. Деньги можно потратить на реализацию программ дошкольного образованиям. К слову, на сегодняшний день в краевой столице работают более 100 групп по присмотру за детьми в возрасте от одного года и старше.

ИСТОЧНИК KP.RU