Покатал подругу на угнанном авто и попал в аварию молодой хабаровчанин

СЕГОДНЯ 04:52 2019-07-03T04:55:13+03:00

По версии следствия, машину фигурант взял в автосервисе, в который устроился за несколько дней до происшествия

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Полицейским в Хабаровске удалось задержать подозреваемого в угоне машины. По предварительной информации, автомобиль фигурант взял в автосервисе, в который он устроился за несколько дней до происшествия. При этом в противоправное деяние замешалась толика романтики – молодой человек хотел покататься со своей подругой по ночному городу.

Во время поездки 26-летний работник автосервиса не справился с управлением и попал в аварию. Таким образом он повредил машину клиента, который рассчитывал забрать отремонтированный транспорт, а получил в итоге кучу проблем.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, ранее хабаровчанина привлекали к уголовной ответственности за кражи, угон и мошенничество. В июне этого года он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за имущественные преступления. В отношении парня уже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU