СЕГОДНЯ 05:18 2019-07-03T05:18:57+03:00

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В Хабаровской семинарии установили рекорд по количеству выпускников. 30 июня торжество по случаю окончания духовной школы устроили для 42 студентов. Из них трое получили дипломы с отличием по направлению «Теология».

Как отметили в пресс-службе Хабаровской епархии, архиерейскими грамотами отметили преподавателей, особо проявивших себя в трудах на благо Церкви, а также студентов, послушание которые отметили их же руководители. Также во время выпускного обладатели дипломов не забыли и о сложившейся традиции. Они передали символ семинарского креста братии, которая будет выпускаться на следующий год.

Для выпускников провели Божественную литургию, подготовили небольшой концерт с участием в том числе хора Спасо-Преображенского кафедрального собора и мужского хора семинарии. После музыкального подарка студенты и педагоги мероприятия приступили к праздничной трапезе.

ИСТОЧНИК KP.RU