На чемпионате округа по конному спорту спортсмены из Хабаровского края взяли 30 медалей
В Хабаровске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по конному спорту. Побороться за главный приз в краевую столицу приехали участники из Находки, Уссурийска, Владивостока, Благовещенска и Улан-Удэ.
Как сообщили в пресс-службе краевого министерства физической культуры и спорта, это состязание стало главным событием летнего сезона. При этом спортсмены пробовали свои силы в одном из самых динамичных дисциплин конного спорта – конкуре. Это олимпийский вид спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий высотой от 80 до 140 сантиметров в определенном порядке на специальном поле.
Среди победителей представители Хабаровского края. В общей сложности они смогли заработать 30 медалей - девять золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых. Особенно отличились Татьяна Кузнецова, Александра Сафонова, Варвара Суворова, Яна Уварова и Дарья Битюкова.
ИСТОЧНИК KP.RU