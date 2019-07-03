СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-03T07:34:39+03:00

На чемпионате округа по конному спорту спортсмены из Хабаровского края взяли 30 медалей ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

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В Хабаровске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по конному спорту. Побороться за главный приз в краевую столицу приехали участники из Находки, Уссурийска, Владивостока, Благовещенска и Улан-Удэ.

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства физической культуры и спорта, это состязание стало главным событием летнего сезона. При этом спортсмены пробовали свои силы в одном из самых динамичных дисциплин конного спорта – конкуре. Это олимпийский вид спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий высотой от 80 до 140 сантиметров в определенном порядке на специальном поле.

Среди победителей представители Хабаровского края. В общей сложности они смогли заработать 30 медалей - девять золотых, 13 серебряных и восемь бронзовых. Особенно отличились Татьяна Кузнецова, Александра Сафонова, Варвара Суворова, Яна Уварова и Дарья Битюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU