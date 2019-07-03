Тренер-новатор из Америки устроит мастер-класс для юных бейсболистов в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:05 2019-07-03T08:05:09+03:00

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Для юных бейсболистов в Хабаровске организуют тренировку под руководством американского тренера-новатора. Дино Моран в 2018 году стал магистром в области физической культуры. На сегодняшний день он участвует в подготовке бейсбольной команды в Stevenson High School. Также у него есть членство международного коллектива Caliendo Sports.

- Тренером-новатором Дино называют из-за новшества, которое он фактически внедрил в подготовку спортсменов. В 2007 году тренер открыл в городе Элк Гроув программу тренировок по бейсболу в формате 3D, которая вскоре доказала свою эффективность, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Хабаровск мистер Моран приехал впервые, ранее он уже бывал во Владивостоке и других городах Приморского края. Под его руководством будут тренироваться бейсболисты спортшколы «Заря». Мастер-класс состоится 4 и 5 июля с 11:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 17:00 часов на стадионе «Заря». Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU