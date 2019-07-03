2019-07-03T08:05:09+03:00
Спорт

Тренер-новатор из Америки устроит мастер-класс для юных бейсболистов в Хабаровске

Дино Моран покажет «высший пилотаж» воспитанникам спортшколы «Заря»
Ольга КИВА
Поделиться:
Тренер-новатор из Америки устроит мастер-класс для юных бейсболистов в ХабаровскеТренер-новатор из Америки устроит мастер-класс для юных бейсболистов в ХабаровскеФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
Изменить размер текста:

Для юных бейсболистов в Хабаровске организуют тренировку под руководством американского тренера-новатора. Дино Моран в 2018 году стал магистром в области физической культуры. На сегодняшний день он участвует в подготовке бейсбольной команды в Stevenson High School. Также у него есть членство международного коллектива Caliendo Sports.

- Тренером-новатором Дино называют из-за новшества, которое он фактически внедрил в подготовку спортсменов. В 2007 году тренер открыл в городе Элк Гроув программу тренировок по бейсболу в формате 3D, которая вскоре доказала свою эффективность, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В Хабаровск мистер Моран приехал впервые, ранее он уже бывал во Владивостоке и других городах Приморского края. Под его руководством будут тренироваться бейсболисты спортшколы «Заря». Мастер-класс состоится 4 и 5 июля с 11:00 до 13:00 часов и с 15:00 до 17:00 часов на стадионе «Заря». Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автобус маршрута №9 в Комсомольске изменил маршрут
На север Хабаровского края начали завозить дизельное топливо на зиму
Очевидцы в Биробиджане переполошились из-за дымящегося склада
Белка из парка «Динамо» зашла в туалет детского сада в Хабаровске
На чемпионате округа по конному спорту спортсмены из Хабаровского края взяли 30 медалей
В августе в Хабаровском крае квитанции за коммуналку придут с повышенной оплатой
Охранник в порту Хабаровского края подслушивал и записывал разговоры руководства
Архивисты из Хабаровского края заполучили в Харбине дела русских эмигрантов
В Хабаровской семинарии установили рекорд по количеству выпускников
Покатал подругу на угнанном авто и попал в аварию молодой хабаровчанин
В Хабаровске компенсируют расходы на родительскую плату и в частных детсадах
Спутники выследят браконьеров в летнюю путину в Хабаровском крае
Следователи в Хабаровске выясняют, как дети покалечились на карусели
В Комсомольске продолжается благоустройство дворов
Киоски несуществующей «Союзпечати» сменят вывеску и облик в Хабаровске
Мотоциклист уронил свой байк на ходу, чтобы избежать аварии в Хабаровске
Купание в водоемах в Хабаровске опасно для жизни
Погода в Хабаровске на 3 июля 2019 года: днем до +26, возможен дождь
Мусор из котельной в Хабаровском крае нагло пытались спрятать в лесу