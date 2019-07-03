СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-03T08:42:40+03:00

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Лесной хулиган внезапно посетил воспитанников детского сада №145 в Хабаровске. Довольно подвижного зверька с пушистым хвостом успели снять на видео. Как этот посетитель пробрался в помещение - пока загадка. Однако факт - до сих пор белки, обитающие в соседнем парке «Динамо», через улицу Карла Маркса пока не переходили.

Видео лесного жителя в туалете прислали в редакцию «КП» очевидцы. На кадрах видно, как белка резво скачет по перегородкам и унитазу, и похоже, не сильно боится людей. Как бы забавно не было наблюдать за этим маленьким гостем, но его нужно было изловить и препроводить обратно в парк. С этой задачей успешно справились сотрудники дошкольного учреждения. К слову, малыши провожали забавного пушистого визитера смехом и аплодисментами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/718081" frameborder="0"></iframe> Белка из парка «Динамо» зашла в туалет детского сада в Хабаровске.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU