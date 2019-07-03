2019-07-03T09:13:18+03:00
Общество

На север Хабаровского края начали завозить дизельное топливо на зиму

Первую партию уже доставили в Ульчский и имени Полины Осипенко районы
Ольга КИВА
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На север Хабаровского края начали завозить дизельное топливо на зимуНа север Хабаровского края начали завозить дизельное топливо на зимуФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае стартовал завоз дизельного топлива в северные районы. На сегодняшний день по Амуру уже доставили первую партию в Ульчский и имени Полины Осипенко районы. К слову, закупка обошлась в этот раз на пять процентов дешевле, чем в прошлом году.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, для Охотского района закупили энергоресурс на 23,3 процента дешевле. Так, одна тонна дизельного топлива обойдется в 71,5 тысячи рублей. Танкер с нефтепродуктом сейчас стоит под выгрузкой в порту Охотска. Дальше он отправится в Охотский и Аяно-Майский районы. Также завоз намечается в Тугуро-Чумиканском районе. В середине июля еще один танкер уйдет в Аян.

Отметим, что поставки дизтоплива планируют завершить до 20 октября. Ранее в северные районы начали доставлять уголь и моторное масло. К слову, в этом году на закупках этих жизненно важных ресурсов получается неплохо сэкономить. Итоги подведут, когда поставки закончатся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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