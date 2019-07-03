Автобус маршрута №9 в Комсомольске изменил маршрут

СЕГОДНЯ 09:24 2019-07-03T09:24:44+03:00

Теперь он будут доезжать до домов № 20 и 22 на улице Каменной

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В Городе Юности решили скорректировать автобусный маршрут №9. На такой шаг в администрации пошли после многочисленных обращений самих горожан. Однако сразу справиться с этой задачей у чиновников не получилось из-за дороги.

- Состояние улицы Каменной не соответствовало нормативам. Она была грунтовой, не было освещения, отсутствовала разворотная площадка. В итоге улицу включили в перечень дорог, которые восстанавливают в рамках программы «Безопасные и качественные автодороги». 29 июня дорожные работы на этом участке закончились. Теперь здесь вполне могут курсировать автобусы, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Корректировки в маршруте начали действовать с 1 июля. Теперь автобус маршрута №9 «Автовокзал-Хапсоль» подъезжает к домам № 20 и 22 на улице Каменной, стоящими в стороне от основной дороги на Хапосль.

ИСТОЧНИК KP.RU