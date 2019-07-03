2019-07-03T12:33:40+03:00
Происшествия

Врезался в дом, покалечил пассажира и скрылся с места аварии водитель в Хабаровском крае

Автолюбитель не справился с управлением, машина выехала за пределы проезжей части
Ольга КИВА
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Врезался в дом, покалечил пассажира и скрылся с места аварии водитель в Хабаровском краеВрезался в дом, покалечил пассажира и скрылся с места аварии водитель в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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В минувшие сутки, 2 июля, в Советско-Гаванском районе случилась жуткая авария. По предварительной информации, происшествие произошло рано утром в поселке Заветы Ильича. Машина Suzuki Grand Vitara двигалась по улице Невельского, но в какой-то момент автолюбитель не справился с управлением.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, машина выехала за пределы проезжей части. Практически бесконтрольно двигающееся авто врезалось в жилой дом. После случившегося автолюбитель поспешил ретироваться с места аварии. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля Suzuki Grand Vitara. Потерпевший получил телесные повреждения.

Автолюбителей призывают быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Это поможет уберечь ваши жизни и жизни других людей от беды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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