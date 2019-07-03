Российские и шведские хоккеисты впервые скрестят клюшки за Кубок губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-03T10:28:37+03:00

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В Хабаровске впервые пройдет Кубок губернатора по хоккею с мячом. Матчи запланировали на сентябрь. За главный приз будут бороться представители двух клубов из элитного дивизиона чемпионата страны - «Эдсбюн» и «Болльнес». С российской стороны им будут противостоять трехкратный чемпион России хабаровский «СКА-Нефтяник» и многократный призёр чемпионата страны «Байкал-Энергия» из Иркутска.

Как сообщили в краевом министерстве физической культуры и спорта, матчи пройдут с 5 по 8 сентября на льду Арены «Ерофей». Отметим, что инициировал проведение такого уникального в своем роде мероприятия, в том числе и капитан команды «СКА-Нефтяник», многократный чемпион России и мира Василий Грановский.

Борьба за Кубок губернатора будет проходить в определенном порядке. Это будет круговой турнир, в результате которого определят лидеров. Лучшие команды сразятся за главный трофей в финальном матче, а оставшиеся две команды поборются за третье место.

Напомним, в 2015 и 2018 годах в краевой столице уже проходили Чемпионаты мира по хоккею с мячом. Скандинавские клубы в последний раз принимали в Хабаровске в 1979 и 1982 году. Предстоящий турнир пройдет в регионе впервые за долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU