СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-03T11:14:36+03:00

Водителя вызволили из разбитой кабины перевернувшегося самосвала в Хабаровском крае Фото: ДВРПСО МЧС России

Мужчина не справился с управлением на повороте, в итоге случилась авария

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Помощь спасателей на днях понадобилась водителю самосвала. Машина Isuzu Giga двигалась по автодороге «Ильинка - Ракитное – Гаровка» в Хабаровском районе. В какой-то момент мужчина не справился с управлением, на повороте самосвал, наполненный сланцем, перевернулся.

- Происшествие случилось 1 июля на 10 километре указанной трассы. Водитель оказался зажатым в разбитой кабине, самостоятельно он не смог выбраться, поэтому на помощь позвали спасателей. Во время аварии мужчина получил серьезные травмы, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ДВРПСО».

Вызволить пострадавшего удалось с помощью гидравлического инструмента. Водителя благополучно вытащили из кабины, а потом передали его врачам скорой помощи.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефону «101» или «112». Телефоны оперативного дежурного ДВРПСО МЧС России (4212) 39-09-16 и 8-914-160-71-73.

ИСТОЧНИК KP.RU