2019-07-04T01:00:07+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 4 июля 2019 года: днем до +26, кратковременный дождь

Местами в регионе дожди
Ольга КИВА
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 4 июля 2019 года: днем до +26, кратковременный дождьПогода в Хабаровске на 4 июля 2019 года: днем до +26, кратковременный дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
Изменить размер текста:

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +23+25.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +24+26.

В Бикине небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +25+27.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +26+28.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 143 сантиметра.

В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +11+13.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни хабаровчан окажутся в неудобном положении из-за долгов за электричество
На улицах Запарина и Ленина в Хабаровске временно закрыли проезд
Верующие в Хабаровске пройдут крестным ходом в День семьи, любви верности
Псы-беспризорники в Хабаровске оказались добрыми животными
Сельчанка в Хабаровском крае подобрала на дороге вместе с кошельком большие проблемы
За ремонт улицы Выборгской в Хабаровске краевые власти задолжали 44 миллиона рублей
Хозяйке квартиры в Хабаровском крае не дали заработать на прописке иностранцев
Металлист в Хабаровском крае устроил минисклад ворованных шпал
Водителя вызволили из разбитой кабины перевернувшегося самосвала в Хабаровском крае
Главные темы APrIGF 2019 – безопасность, доступность и универсальность интернета
Российские и шведские хоккеисты впервые скрестят клюшки за Кубок губернатора Хабаровского края
Врезался в дом, покалечил пассажира и скрылся с места аварии водитель в Хабаровском крае