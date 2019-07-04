СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-04T01:00:07+03:00

Погода в Хабаровске на 4 июля 2019 года: днем до +26, кратковременный дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +23+25.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +24+26.

В Бикине небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +25+27.

В Чегдомыне возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +26+28.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 143 сантиметра.

В Охотске небольшой дождь. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +11+13.

ИСТОЧНИК KP.RU