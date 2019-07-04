2019-07-04T02:00:48+03:00
Происшествия

Сельчанка в Хабаровском крае подобрала на дороге вместе с кошельком большие проблемы

Женщина успела воспользоваться чужими деньгами и стала подозреваемой в краже
Ольга КИВА
Поделиться:
Сельчанка в Хабаровском крае подобрала на дороге вместе с кошельком большие проблемыСельчанка в Хабаровском крае подобрала на дороге вместе с кошельком большие проблемыФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Комсомольчанин имел неосторожность потерять свой кошелек в селе Хурба. О пропаже он узнал, когда с его карточек некто методично снимал деньги, а сам заявитель в это время получал уведомления о списании средств. На свою беду мужчина хранил «пластик» вместе с пин-кодами. Тот, кто нашел кошелек, воспользовался такой удачей и пошел обналичивать финансы. В общей сложности этому человеку удалось снять 154 тысяч рублей.

- Во время расследования выяснилось, что кошелек попал в руки 53-летней сельчанки. Женщина нашла портмоне на дороге, заглянула в него, нашла карты и пароли. Дальше ноги сами понесли ее к ближайшим банкоматам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина подробно рассказала, как и где она нашла портмоне. В отношении нее уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока расследование продолжается, подозреваемая будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни хабаровчан окажутся в неудобном положении из-за долгов за электричество
На улицах Запарина и Ленина в Хабаровске временно закрыли проезд
Верующие в Хабаровске пройдут крестным ходом в День семьи, любви верности
Псы-беспризорники в Хабаровске оказались добрыми животными
За ремонт улицы Выборгской в Хабаровске краевые власти задолжали 44 миллиона рублей
Погода в Хабаровске на 4 июля 2019 года: днем до +26, кратковременный дождь
Хозяйке квартиры в Хабаровском крае не дали заработать на прописке иностранцев
Металлист в Хабаровском крае устроил минисклад ворованных шпал
Водителя вызволили из разбитой кабины перевернувшегося самосвала в Хабаровском крае
Главные темы APrIGF 2019 – безопасность, доступность и универсальность интернета
Российские и шведские хоккеисты впервые скрестят клюшки за Кубок губернатора Хабаровского края
Врезался в дом, покалечил пассажира и скрылся с места аварии водитель в Хабаровском крае