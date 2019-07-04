Сельчанка в Хабаровском крае подобрала на дороге вместе с кошельком большие проблемы

СЕГОДНЯ 02:00 2019-07-04T02:00:48+03:00

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Комсомольчанин имел неосторожность потерять свой кошелек в селе Хурба. О пропаже он узнал, когда с его карточек некто методично снимал деньги, а сам заявитель в это время получал уведомления о списании средств. На свою беду мужчина хранил «пластик» вместе с пин-кодами. Тот, кто нашел кошелек, воспользовался такой удачей и пошел обналичивать финансы. В общей сложности этому человеку удалось снять 154 тысяч рублей.

- Во время расследования выяснилось, что кошелек попал в руки 53-летней сельчанки. Женщина нашла портмоне на дороге, заглянула в него, нашла карты и пароли. Дальше ноги сами понесли ее к ближайшим банкоматам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Женщина подробно рассказала, как и где она нашла портмоне. В отношении нее уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». Пока расследование продолжается, подозреваемая будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU