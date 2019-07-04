СЕГОДНЯ 03:07 2019-07-04T03:45:22+03:00

Верующие в Хабаровске пройдут крестным ходом в День семьи, любви верности Фото: Хабаровская епархия

Присоединиться к религиозному действию могут все желающие

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В Хабаровске верующие отметят День любви, семьи и верности крестным ходом. Это религиозное мероприятие устроят в краевой столице 8 июля, начало в 19:00.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, верующие пройдут от смотровой площадки возле Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери вдоль улицы Шевченко до храма святителя Иннокентия Иркутского. Присоединиться к шествию могут все желающие. Это событие поможет укрепить традиционные ценности в обществе, напомнить о простых истинах счастливой жизни.

Когда крестный ход закончится, верующие соберутся возле скульптуры святым благоверным князьям Петру и Февронии, символизирующей любовь и верность для всех людей. Эта композиция находится на набережной, со стороны Амурского бульвара. Возле этих христианских героев совершат молебен.

ИСТОЧНИК KP.RU