2019-07-04T03:22:41+03:00
Общество

На улицах Запарина и Ленина в Хабаровске временно закрыли проезд

Неудобства связаны с ремонтом теплотрасс
Ольга КИВА
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На улицах Запарина и Ленина в Хабаровске временно закрыли проездНа улицах Запарина и Ленина в Хабаровске временно закрыли проездФото: Олег ЗОЛОТО
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В центре Хабаровска временно ограничили движение автотранспорта на двух дорожных участках. Речь идет об улицах Запарина и Ленина. Неудобства связаны с ремонтными работами на теплотрассах.

Как сообщили в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания», нельзя будет проехать по одной из полос на улице Запарина в районе дома №23 вплоть до 20 июля. Также запрет распространяется на участок улицы Ленина от улицы Запарина до улицы Калинина, где проезд ограничили до 30 сентября.

Жителям краевой столицы приносят извинения за доставленные неудобства. Автолюбителей убедительно просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и обязательно учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу. Напомним, своевременный ремонт теплотрасс проводят ради повышения надежности теплоснабжения краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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