2019-07-04T05:11:17+03:00
Недвижимость

Сотни хабаровчан окажутся в неудобном положении из-за долгов за электричество

Неплательщиков просто лишат ресурса, как правило, в этом случае деньги на погашение долга находятся очень быстро
Ольга КИВА
Поделиться:
Сотни хабаровчан окажутся в неудобном положении из-за долгов за электричествоСотни хабаровчан окажутся в неудобном положении из-за долгов за электричествоФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровске до конца июля больше двух с половиной тысяч собственников могут лишить электричества. Причина тому - долги по оплате за этот ресурс. На сегодняшний день в «черном списке» энергетиков 210 владельцев частных домов и более 2,4 тысячи собственников квартир. Их общий долг за электроэнергию превысил 16,6 миллиона рублей.

Как объяснили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт», по закону энергетики могут отключать подачу ресурса, если оплата не поступала а в течение двух месяцев. Сначала должнику присылают уведомление, а потом, если деньги в течение 20 дней так и не поступили, лишают электроэнергии.

Иногда такой кардинальный способ действует безотказно. У должников сразу находятся средства, чтобы полностью погасить долг. Напомним, в общей сложности задолженность потребителей в Хабаровске перед энергетиками составляет почти 124 миллиона рублей.

Жителям Хабаровска напоминают, что оплачивать электроэнергию нужно вовремя. Получить информацию об имеющейся задолженности и способах ее оплаты можно в офисах ПАО «ДЭК» по месту жительства и по телефону контакт-центра 75-98-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Телекомпании в Хабаровском крае начнут вещать с сурдопереводом
Штормовое предупреждение: на севере Хабаровского края ожидаются сильные ливни и грозы
В Хабаровском крае местные мясо и молоко дороже продуктов из других регионов
Абитуриенты в Хабаровском крае все чаще предпочитают техникумы вузам
Хабаровчанин заявил об исчезновении подруги, а потом признался в ее убийстве
Антимонопольщики в Хабаровске выследили автобусы с подозрительной рекламой цирка
Не получилось уехать на такси, поэтому угнал машину ушлый комсомольчанин
Жуткая авария в центре Хабаровска: один труп и трое чудом выживших
Сабантуй в Хабаровске в 2019 году: любимый праздник татарского народа устроят на набережной Амура
В Хабаровском крае рассказали, как уменьшить стоимость патента за счет онлайн-касс
На улицах Запарина и Ленина в Хабаровске временно закрыли проезд
Верующие в Хабаровске пройдут крестным ходом в День семьи, любви и верности
В Хабаровске не нашли ни одного бешеного пса
Сельчанка в Хабаровском крае подобрала на дороге вместе с кошельком большие проблемы
За ремонт улицы Выборгской в Хабаровске краевые власти задолжали 44 миллиона рублей
Погода в Хабаровске на 4 июля 2019 года: днем до +26, кратковременный дождь
Хозяйке квартиры в Хабаровском крае не дали заработать на прописке иностранцев
Металлист в Хабаровском крае устроил минисклад ворованных шпал
Водителя вызволили из разбитой кабины перевернувшегося самосвала в Хабаровском крае
Главные темы APrIGF 2019 – безопасность, доступность и универсальность интернета
Российские и шведские хоккеисты впервые скрестят клюшки за Кубок губернатора Хабаровского края
Врезался в дом, покалечил пассажира и скрылся с места аварии водитель в Хабаровском крае