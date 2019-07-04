Сотни хабаровчан окажутся в неудобном положении из-за долгов за электричество
В Хабаровске до конца июля больше двух с половиной тысяч собственников могут лишить электричества. Причина тому - долги по оплате за этот ресурс. На сегодняшний день в «черном списке» энергетиков 210 владельцев частных домов и более 2,4 тысячи собственников квартир. Их общий долг за электроэнергию превысил 16,6 миллиона рублей.
Как объяснили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт», по закону энергетики могут отключать подачу ресурса, если оплата не поступала а в течение двух месяцев. Сначала должнику присылают уведомление, а потом, если деньги в течение 20 дней так и не поступили, лишают электроэнергии.
Иногда такой кардинальный способ действует безотказно. У должников сразу находятся средства, чтобы полностью погасить долг. Напомним, в общей сложности задолженность потребителей в Хабаровске перед энергетиками составляет почти 124 миллиона рублей.
Жителям Хабаровска напоминают, что оплачивать электроэнергию нужно вовремя. Получить информацию об имеющейся задолженности и способах ее оплаты можно в офисах ПАО «ДЭК» по месту жительства и по телефону контакт-центра 75-98-00.
ИСТОЧНИК KP.RU