Сотни хабаровчан окажутся в неудобном положении из-за долгов за электричество

СЕГОДНЯ 03:57 2019-07-04T05:11:17+03:00

Неплательщиков просто лишат ресурса, как правило, в этом случае деньги на погашение долга находятся очень быстро

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В Хабаровске до конца июля больше двух с половиной тысяч собственников могут лишить электричества. Причина тому - долги по оплате за этот ресурс. На сегодняшний день в «черном списке» энергетиков 210 владельцев частных домов и более 2,4 тысячи собственников квартир. Их общий долг за электроэнергию превысил 16,6 миллиона рублей.

Как объяснили в пресс-службе филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт», по закону энергетики могут отключать подачу ресурса, если оплата не поступала а в течение двух месяцев. Сначала должнику присылают уведомление, а потом, если деньги в течение 20 дней так и не поступили, лишают электроэнергии.

Иногда такой кардинальный способ действует безотказно. У должников сразу находятся средства, чтобы полностью погасить долг. Напомним, в общей сложности задолженность потребителей в Хабаровске перед энергетиками составляет почти 124 миллиона рублей.

Жителям Хабаровска напоминают, что оплачивать электроэнергию нужно вовремя. Получить информацию об имеющейся задолженности и способах ее оплаты можно в офисах ПАО «ДЭК» по месту жительства и по телефону контакт-центра 75-98-00.

ИСТОЧНИК KP.RU