В Хабаровском крае рассказали, как уменьшить стоимость патента за счет онлайн-касс

СЕГОДНЯ 04:19 2019-07-04T05:09:32+03:00

Для этого, как минимум, нужно было успеть зарегистрировать аппарат до 1 июля 2019 года

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Индивидуальным предпринимателям в Хабаровском крае рассказали, как можно уменьшить стоимость патента с помощью онлайн-касс. Речь идет о сокращении суммы налога за счет расходов на покупку контрольно-кассовой техники.

Как сообщили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, уменьшить стоимость патента можно на сумму не более 18 тысяч рублей за каждый приобретенный аппарат. При этом сама онлайн-касса должна быть зарегистрирована в период с 1 июля 2017 до 1 июля 2019 года. Под расходами нужно понимать покупку контрольно-кассовой техники, фискального накопителя, а также необходимого программного обеспечения. Также в это понятие включены выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (по настройке и прочих), затраты на модернизацию старой ККТ.

Более подробную информацию, а также консультацию специалиста по этому вопросу можно получить по телефону 8 (4212) 97-50-21.

ИСТОЧНИК KP.RU