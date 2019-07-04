Не получилось уехать на такси, поэтому угнал машину ушлый комсомольчанин

СЕГОДНЯ 05:49 2019-07-04T05:49:10+03:00

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Житель Комсомольского района и его приятель из города Юности устроили небольшое застолье. Как водится, выпивали, потом скандалили, а потом оба угодили в полицию. Один стал потерпевшим, второй – фигурантом уголовного дела.

- По предварительной информации, 27-летний подозреваемый попросил у знакомого деньги на такси, но получил отказ. Тогда он забрал ключи от чужой машины, улучив для этого момент, и поехал на этом авто домой. Потом он припарковал транспорт возле своего дома. На этом месте и обнаружили пропажу полицейские, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Причастность фигуранта к угону подтвердили отпечатки пальцев, найденные в салоне машины. Авто уже вернули законному владельцу, а в отношении комсомольчанина возбудили уголовное дело. На время расследования мужчину отпустили на свободу под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU