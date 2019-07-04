2019-07-04T05:33:55+03:00
Происшествия

Жуткая авария в центре Хабаровска: один труп и трое чудом выживших

Машина сначала врезалась в Honda Insight, а потом перевернулась
Ольга КИВА
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Жуткая авария в центре Хабаровска: один труп и трое чудом выжившихЖуткая авария в центре Хабаровска: один труп и трое чудом выжившихФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В ночь со 2 на 3 июля в центре Хабаровска произошло жуткое дорожное происшествие. По предварительным данным, машина Honda Fit двигалась по Уссурийскому бульвару. На пересечении с улицей Шеронова водитель не уступил дорогу согласно требованию установленного знака и врезался в автомобиль Honda Insight, который двигался по улице Шеронова.

Как сообщил информированный источник, после машина Honda Fit начала бесконтрольно двигаться, а потом и вовсе опрокинулась. В результате этой аварии пострадали четыре человека, один из них скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Погибший был пассажиром машины Honda Fit. Водитель этой иномарки и второй пассажир чудом выжили, но получили серьезные травмы. Также пострадал водитель автомобиля Honda Insight. При столкновении он ударился головой.

Известно, что в отношении водителя Honda Fit уже возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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