2019-07-04T05:08:24+03:00
Звезды

Сабантуй в Хабаровске в 2019 году: любимый праздник татарского народа устроят на набережной Амура

К слову, этот праздник в 2002 году включили в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО
Ольга КИВА
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Сабантуй в Хабаровске в 2019 году: любимый праздник татарского народа устроят на набережной Амура ФОТО: КГАУК «КНОТОК»Сабантуй в Хабаровске в 2019 году: любимый праздник татарского народа устроят на набережной Амура ФОТО: КГАУК «КНОТОК»
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В Хабаровске 7 июля собираются устроить Сабантуй – любимый праздник татарского народа. Ежегодно его отмечают после окончания весенних полевых работ. С давних пор повелось, что в день, когда устраивают это событие, организуют ярмарки, много танцуют и состязаются в ловкости и силе.

- В краевой столице празднование традиционно пройдет на набережной Амура в районе колеса обозрения. Начало в 16:00. В программе выступления артистов из Татарстана и национальных творческих коллективов города. Будет работать «Восточный базар» с кухней разных народов. Желающие смогут продегустировать предложенные вкусности и поучаствовать в мастер-классах по приготовлению национальных татарских блюд. Для любителей активного отдыха, взрослых и детей будут организованы спортивные состязания и веселые игры, - рассказали в пресс-службе КГАУК «КНОТОК».

Отметим, что в 2002 году праздник официально внесли в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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